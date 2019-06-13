ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Усик получил главную боксерскую премию России

3.4тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Александр Усик (16-0, 12 КО) получил российскую премию "Легенда бокса".

Украинец признан лучшим боксером 2018 года, а бой с Муратом Гассиевым признан "Событием года".

Премию из рук президента WBA, Жилберто Хесуса Мендосы, получил представитель боксера. Награждение состоялось в рамках второго Международного боксерского форума в Екатеринбурге.

Усик получил главную боксерскую премию России

Усик получил главную боксерскую премию России

В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

После защиты титулов в бою с Тони Белью принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса дебют Усика в супертяжах, который должен был пройти 25 мая в бою против камерунца Карлоса Такама, так и не состоялся.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Персона
Александр Усик
Место
РоссияЕкатеринбург
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
28
1
Смешно
0
Интересно
10
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Коварные оккупанты, что творят!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel