Усик получил главную боксерскую премию России

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Александр Усик (16-0, 12 КО) получил российскую премию "Легенда бокса".

Украинец признан лучшим боксером 2018 года, а бой с Муратом Гассиевым признан "Событием года".

Премию из рук президента WBA, Жилберто Хесуса Мендосы, получил представитель боксера. Награждение состоялось в рамках второго Международного боксерского форума в Екатеринбурге.

В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

После защиты титулов в бою с Тони Белью принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса дебют Усика в супертяжах, который должен был пройти 25 мая в бою против камерунца Карлоса Такама, так и не состоялся.

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