Усик начал кривляться в прямом эфире во время боя в Лондоне

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) повеселил своих поклонников прямым эфиром в Instagram с поединка Дэвид Аллен - Дэвид Прайс, который прошел в Лондоне на О2 арене.

"Ха-ха-ха! Друзья здрасте! Хе-хе-хе. Я дома столько не фоткаюсь, я уже тикал от всех. Мы смотрим бокс Дэвид Прайс - Дэвид Аллен", - заявил Усик, скорчив несколько рожиц в камеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим поединком с Александром случился забавный инцидент. Тони Белью неожиданно подкрался к украинцу сзади и внезапно приобнял его.

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