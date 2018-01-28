Усик победил в самом тяжелом бою в карьере: спортивные итоги 27 января

Усик победил Бриедиса и вышел в финал WBSS, Ломаченко схватил Беленюка и кинул прогибом: опубликовано видео и голые снимки известной спортивной ведущей оказались в интернете. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости субботы, 27 января.
Кроме того, Ломаченко отказался от боев: промоутер раскрыл неожиданные планы боксера. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Голые снимки известной спортивной ведущей оказались в интернете
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