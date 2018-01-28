Усик победил в самом тяжелом бою в карьере: спортивные итоги 27 января

Усик победил Бриедиса и вышел в финал WBSS, Ломаченко схватил Беленюка и кинул прогибом: опубликовано видео и голые снимки известной спортивной ведущей оказались в интернете. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости субботы, 27 января.

Кроме того, Ломаченко отказался от боев: промоутер раскрыл неожиданные планы боксера. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик победил Бриедиса и вышел в финал WBSS

Ломаченко отказался от боев: промоутер раскрыл неожиданные планы боксера

"Мы сделаем выводы": Усик прокомментировал тяжелейшую победу над Бриедисом

Ломаченко схватил Беленюка и кинул прогибом: опубликовано видео

Усик перед боем с Бриедисом повторил свою знаменитую фразу

Знаменитый российский бодибилдер-мутант опозорился в интернете: фотофакт

Голые снимки известной спортивной ведущей оказались в интернете

Толян на последней секунде спас "Боруссию" Ярмоленко от поражения в чемпионате Германии

Коленом в висок: боец страшным нокаутом установил рекорд в ММА

Судорги и рекорд: определилась победительница Australian Open

Владелец российского футбольного клуба за сутки потерял 200 млн евро

МОК поставил на место россиян, возмущенных недопуском к Олимпиаде-2018