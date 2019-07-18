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"Нафига ты поломал?" Усик озадачил сеть своим фото в Крыму

7.1т Читать материал на украинском

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) озадачил своих фанатов в Facebook новой фотографией из Крыма.

Спортсмен выложил снимок на фоне одной из гор Южного берега, чем вызвал множество вопросов в комментариях.

Юзеры интересуются, что за место на снимке, шутливо спрашивают зачем он разломал гору, а также отмечают небольшую мышечную массу, как для супертяжа.

"Нафига ты поломал?" Усик озадачил сеть своим фото в Крыму

Новости
Усик помог оккупантам в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик накануне отправился на отдых в Крым, чем вызвал волну комментариев в социальных сетях.

У себя в Instagram победитель Всемирной боксерской суперсерии выложил фотографии с Ай-Петри.

Кроме того, Саша всполошил своих поклонников в Instagram видео с тренировки с полуострова.

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Александр Усик
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