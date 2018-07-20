Усик отжигает в Москве: спортивные итоги 19 июля

Александр Усик, пребывая в Москве накануне финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) здорово потроллил организаторов турнира, а экс-киевского динамовца Артема Милевского турнули из "Динамо-Брест".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 19 июля.

Кроме того, в Алма-Аты был жестоко убит призер Олимпиады - 2014 в Сочи.

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