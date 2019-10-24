Усик отжег во время интервью экс-чемпиона мира: спортивные итоги 23 октября

Названа причина отсутствия украинца Александра Зинченко в составе "Манчестер Сити" в последних матчах, а Александр Усик во время интервью экс-чемпиона влез в кадр.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 23 октября.

Кроме того, экс-футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий забил за "Зенит" в Лиге чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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