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24 октября • обновлено в 09:36
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Усик отжег во время интервью экс-чемпиона мира: спортивные итоги 23 октября

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Названа причина отсутствия украинца Александра Зинченко в составе "Манчестер Сити" в последних матчах, а Александр Усик во время интервью экс-чемпиона влез в кадр.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 23 октября.

Кроме того, экс-футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий забил за "Зенит" в Лиге чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Лига чемпионов
Персоны
Ярослав Ракицкий Александр Усик Александр Зинченко
Теги
ФК Зенит ФК Манчестер Сити
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