Усик отжег во время интервью экс-чемпиона мира: спортивные итоги 23 октября

Названа причина отсутствия украинца Александра Зинченко в составе "Манчестер Сити" в последних матчах, а Александр Усик во время интервью экс-чемпиона влез в кадр.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 23 октября.
Кроме того, экс-футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий забил за "Зенит" в Лиге чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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