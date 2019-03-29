Усик отказался от пояса: спортивные итоги 28 марта

Украинский чемпион Александр Усик отказался от пояса WBA и боя с россиянином Денисом Лебедевым, а также узнал соперника по дебютному поединку в супертяжелом весе. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 28 марта.
Кроме того, многократный чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко погиб в страшном ДТП. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
Официально: Усик отказался от чемпионства и отменил бой
Официально: назван следующий соперник Усика
"Учитесь у него": поступок Усика довел до экстаза россиян
Многократный чемпион Украины погиб в страшном ДТП
Официально: WBC отказался отбирать чемпионский титул у Усика
Возвращение Кличко: промоутер раскрыл правду
Раздетая Курникова станцевала на крыше небоскреба — опубликовано видео
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "WBA" на OBOZREVATEL.