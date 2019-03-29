Усик отказался от пояса: спортивные итоги 28 марта

Украинский чемпион Александр Усик отказался от пояса WBA и боя с россиянином Денисом Лебедевым, а также узнал соперника по дебютному поединку в супертяжелом весе. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 28 марта.

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