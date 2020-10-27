Усик объяснил, почему ему не нужна поддержка зрителей в бою с Чисорой

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
4,7 т.
Александр Усик

Украинец Александр Усик заявил, что проведение боя против Дерека Чисоры без зрителей не станет для него проблемой, поскольку он уже сталкивался с таким в любительском боксе.

В интервью на YouTube-канале Matchroom Boxing наш соотечественник заявил, что ему не нужны болельщики, чтобы завестись, поскольку его заводит работа в ринге. Александр также признался, что главным для него является поддержка родных и близких людей, которую он чувствует даже на расстоянии.

"В аматорах я очень много раз боксировал на площадках, где не было никого, кроме судей и еще 10 других людей. Это не мешало мне отдаваться бою на 100%. Мне не нужны болельщики, чтобы я показывал свой лучший бокс, поскольку меня заводит работа в ринге. Мои самые главные болельщики – это мои жена, дети, мама, родственники, близкие. Все они ждут меня дома, и я чувствую их поддержку даже на таком расстоянии. Мне не нужна поддержка 20 тысяч зрителей на арене. Я – игрок. Я даже играю вслепую", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Александра против Чисоры состоится в субботу, 31 октября. Ранее букмекеры неожиданно изменили котировки на победителя боя.

Усик - ЧисораДерек ЧисораАлександр Усик