Усик объяснил, почему ему не нужна поддержка зрителей в бою с Чисорой

Украинец Александр Усик заявил, что проведение боя против Дерека Чисоры без зрителей не станет для него проблемой, поскольку он уже сталкивался с таким в любительском боксе.

В интервью на YouTube-канале Matchroom Boxing наш соотечественник заявил, что ему не нужны болельщики, чтобы завестись, поскольку его заводит работа в ринге. Александр также признался, что главным для него является поддержка родных и близких людей, которую он чувствует даже на расстоянии.

"В аматорах я очень много раз боксировал на площадках, где не было никого, кроме судей и еще 10 других людей. Это не мешало мне отдаваться бою на 100%. Мне не нужны болельщики, чтобы я показывал свой лучший бокс, поскольку меня заводит работа в ринге. Мои самые главные болельщики – это мои жена, дети, мама, родственники, близкие. Все они ждут меня дома, и я чувствую их поддержку даже на таком расстоянии. Мне не нужна поддержка 20 тысяч зрителей на арене. Я – игрок. Я даже играю вслепую", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Александра против Чисоры состоится в субботу, 31 октября. Ранее букмекеры неожиданно изменили котировки на победителя боя.