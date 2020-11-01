Усик о бое с Чисорой: я, как козак, вышел куражнуть. Видео

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) доволен своим боем против Дерека Чисоры (32-10, 23 КО).

Крымчанин эмоционально отреагировал на вопрос интервьюера о его мнении про поединок.

"Блин, какое у меня мнение? Я год не боксировал. Я, прям, куражнул, отвечаю. Я, как козак, вышел именно куражнуть, вы видели мою улыбку? Я прямо вот здесь вот был. Я реально очень благодарен Всевышнему за эту победу и за то, что мы отбоксировали. Я реально очень рад. То, что команда выдохнет... Короче, много наговорю сейчас, Эгис Климас чуть меньше переведет, и мы пойдем отдыхать домой", – заявил Усик.

По словам Александра мощные удары британца не удивили его.

"Великолепные удары. Наш Рома, мой близкий друг, он примерно так же "гатив мене", когда мы готовились. Вот примерно так же, вот прям беспощадно бил меня, я готов был к этим "бомбам". Я думал о боксе – уходить за переднюю руку, думал бить навстречу и заканчивать передней", – отметил украинский боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Усик – Чисора за титул официального претендента на чемпионский бой по линии WBO завершился победой нашего соотечественника.

Позже появился комментарий британца, а также видео с лучшими моментами битвы.