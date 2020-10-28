Усик о бое Джошуа – Фьюри: они от меня не убегут

Украинский боксер Александр Усик заявил, что его не волнует желание Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В интервью изданию The Sun, наш соотечественник, который является обязательным претендентом на пояс WBO, сказал, что готов ждать своего шанса, но только в случае, если Джошуа освободит титул. Александр также признался, что предпочел бы подраться с Энтони, поскольку он владеет большим количеством поясов.

"Я об этом вообще не беспокоюсь. Я буду ждать, сколько потребуется. Джошуа и Фьюри могут драться столько раз, сколько захотят, но пусть Энтони освободит свой титул. В любом случае, они от меня не убегут. Я бы предпочел подраться с Джошуа, поскольку он владеет большим количеством поясов. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе", – заявил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер сможет сохранить статус обязательного претендента на пояс WBO только в случае победы над Дереком Чисорой, бой с которым состоится в субботу, 31 октября. Ранее букмекеры неожиданно изменили котировки на победителя этого поединка.