Усик – Уизерспун: букмекеры опубликовали унизительные котировки на бой

Украинец Александр Усик считается безоговорочным фаворитом поединка против американца Чазза Уизерспуна.

Бой состоится 12 октября в Чикаго и станет первым для нашего соотечественника в супертяжелой весовой категории. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Уизерспун. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 13 октября, по киевскому времени.

Ставки на победу Александра принимаются с коэффициентом 1,01. Ничья оценивается котировкой 34,00. А показатели на успех 38-летнего представителя США достигают уровня 17,00.

Александр Усик

Отметим, что Уизерспун провел на профессиональном ринге 41 бой, в которых добыл 38 побед (29 нокаутом) и потерпел три поражения. Наиболее известными соперниками американца были экс-соперники братьев Кличко – Тони Томпсон и Крис Арреола.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально Александр Усик должен был боксировать с голландцем Тайроном Спонгом. Однако тот накануне провалил допинг-тест был снят с поединка против украинца.

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