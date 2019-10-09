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9 октября • обновлено в 18:47
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Усик – Уизерспун: букмекеры опубликовали унизительные котировки на бой

4.2т Читать материал на украинском

Украинец Александр Усик считается безоговорочным фаворитом поединка против американца Чазза Уизерспуна.

Бой состоится 12 октября в Чикаго и станет первым для нашего соотечественника в супертяжелой весовой категории. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Уизерспун. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 13 октября, по киевскому времени.

Ставки на победу Александра принимаются с коэффициентом 1,01. Ничья оценивается котировкой 34,00. А показатели на успех 38-летнего представителя США достигают уровня 17,00.

Усик – Уизерспун: букмекеры опубликовали унизительные котировки на бой

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Александр Усик

Александр Усик

Отметим, что Уизерспун провел на профессиональном ринге 41 бой, в которых добыл 38 побед (29 нокаутом) и потерпел три поражения. Наиболее известными соперниками американца были экс-соперники братьев Кличко – Тони Томпсон и Крис Арреола.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально Александр Усик должен был боксировать с голландцем Тайроном Спонгом. Однако тот накануне провалил допинг-тест был снят с поединка против украинца.

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Тема
Усик – Уизерспун
Персоны
Чазз Уизерспун Александр Усик
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Комментарии на сайте не модерированы
Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Александр Усик-Риз Уизерспун.Достойные соперники)))
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