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28 сентября • обновлено в 18:37
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Усик признан боксером года в Великобритании

1.9т Читать материал на украинском

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) признан лучшим иностранным боксером года в Великобритании.

Это почетное звание 32-летний украинец получил по версии Британского боксерского совета.

Лучшим местным боксером в Великобритании стал средневес Каллум Смит (26-0, 19 КО).

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В марте этого года Усик был признан лучшим украинским спортсменом 2018 года. Наш боксер стал лауреатом 23-й программы "Человек года-2018".

В 2018 году Усик завоевал все пояса в крузервейте, приняв участие во Всемирной боксерской ассоциации. В финале турнира в Москве наш боксер одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Персона
Александр Усик
Место
Англия
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Ватнику - ватные друзья! Он никогда не будет настоящим упоротым украинцем!
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филипп филипыч
филипп филипыч
крым чей? божий)
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70rus xxx
70rus xxx
Плохой боксер,говорит на русском,ездит в Крым,общается с россиянами.
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