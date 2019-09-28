Усик признан боксером года в Великобритании

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) признан лучшим иностранным боксером года в Великобритании.

Это почетное звание 32-летний украинец получил по версии Британского боксерского совета.

Лучшим местным боксером в Великобритании стал средневес Каллум Смит (26-0, 19 КО).

В марте этого года Усик был признан лучшим украинским спортсменом 2018 года. Наш боксер стал лауреатом 23-й программы "Человек года-2018".

В 2018 году Усик завоевал все пояса в крузервейте, приняв участие во Всемирной боксерской ассоциации. В финале турнира в Москве наш боксер одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!