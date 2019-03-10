Усик на встрече со священниками раскрыл неожиданный секрет своей жизни

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик хотел бы стать семинаристом. Об этом он заявил на встрече со студентами Киевской духовной академии и семинарии, состоявшейся накануне.

Александр Усик church.ua

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, Усик открыл студентам секрет - у него есть желание учиться в семинарии, и даже поинтересовался, нужно ли сдавать вступительные экзамены.

Кстати, экзамены обязательны. Для поступления Усику придется сдать экзамены по таким предметам, как Священное писание Старого и Нового завета, церковная история, чтение по-церковнославянски и пение. Также Усику предстоит написать сочинение, уточняет "Сегодня".

Ранее Усик ответил на угрозы активистов, которые собрались наказать боксера. Украинский спортсмен вступился за монахов Киево-Печерской лавры.

15 декабря Александр получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени. Награду украинскому боксеру вручил Митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий.

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