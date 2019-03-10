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/Новости бокса

Усик на встрече со священниками раскрыл неожиданный секрет своей жизни

5.1тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик хотел бы стать семинаристом. Об этом он заявил на встрече со студентами Киевской духовной академии и семинарии, состоявшейся накануне.

Александр Усик

Александр Усик

church.ua

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, Усик открыл студентам секрет - у него есть желание учиться в семинарии, и даже поинтересовался, нужно ли сдавать вступительные экзамены.

Кстати, экзамены обязательны. Для поступления Усику придется сдать экзамены по таким предметам, как Священное писание Старого и Нового завета, церковная история, чтение по-церковнославянски и пение. Также Усику предстоит написать сочинение, уточняет "Сегодня".

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Ранее Усик ответил на угрозы активистов, которые собрались наказать боксера. Украинский спортсмен вступился за монахов Киево-Печерской лавры.

15 декабря Александр получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени. Награду украинскому боксеру вручил Митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий.

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Персона
Александр Усик
Место
УкраинаКиев
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Скидається на те, що мозок йому таки відбили.
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Червоний Данило
Червоний Данило
клоун! он потерял любовь и уважение украинского народа! черт крымский!
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