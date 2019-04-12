Усик, миллион и проломленная голова: 6 необычных фактов о сопернике Ломаченко

"Кролла? Как он вообще добился боя с Ломаченком?" - болельщики явно недоумевали, когда было официально объявлено о бое Василия Ломаченко против Энтони Кроллы. Однако назвать "сереньким" британца никак нельзя.

Когда смотришь на Энтони Кроллу, сразу веет духом классического британского бокса с небольшими атмосферными залами и английскими историями. Когда без пяти минут чемпион Англии мог в один миг завязать и уйти в охранники, а однажды погнался за грабителями и получил перелом черепа. Кролла явно не из современных лощенных парней, которые выходят на ринг больше ради шоу, нежели ради самой драки. За плечами у Энтони 43 боя, и ему есть что поведать миру.

Накануне боя с Василием Ломаченко OBOZREVATEL отыскал несколько самых занимательных фактов из жизни Кроллы, по которым когда-то, вполне возможно, снимут фильм.

Когда тебя зовут "Миллион долларов"

Уже весьма привычное, но довольно специфическое прозвище сопровождает Кроллу почти всю его карьеру. История умалчивает, как Энтони получил такой никнейм, но со временем это стало целью - Кролла постепенно шел к бою, в котором его гонорар будет равен 1 миллион долларов.

Энтони Кролла

Наверняка такая цифра банально была заветной мечтой Энтони до завоевания чемпионского пояса. В средине своей карьеры Кролла явно не получал от бокса желаемых материальных благ, что серьезно подумывал завязать. Но карьеру спас один бой.

Если бы не выиграл чемпионство в Англии, пошел бы работать охранником

"Если бы я проиграл Фарреллу в декабре 2012 года, в понедельник утром меня бы ждала работа охранником", - рассказывал сам Кролла в одном из интервью.

Энтони начал карьеру в далеком 2006-м, и до 2012-го не выигрывал международных титулов (довольствовался только званиями чемпиона Англии во втором полулегком весе и чемпиона Великобритании в легком весе). И если бы бой за звание сильнейшего в Британии против Кирана Фаррела был проигран, Кролла бы наверняка ушел из бокса.

Но тот бой он выиграл, а через год взял и свой первый международный титул - интерконтинентального чемпиона WBO.

Погнался за грабителями и чуть не умер

Бой с Фаррелом вышел не только переломным для Кроллы, но и очень сложным психологически - после боя оказалось, что у Фаррела началось кровоизлияние в мозг, что могло привести к летальному исходу.

Кролла по этому поводу немало переживал и еще не раз вспоминал те события. Но в 2014-м Энтони сам изрядно "получил по голове", от чего едва не пострадал по полной. Когда боксер обнаружил у своего жилища двух грабителей, сразу пустился в погоню. И когда нагнал воров, получил сильный удар по голове битой или кирпичом.

Энтони Кролла в больнице после истории с погоней за грабителями

Врачи позже уверяли, что будь удар сделан чуть иначе, Кролла наверняка бы отошел в мир иной от травмы головы. А так Энтони пришлось пропустить ближайший бой, но после он вернулся на ринг и продолжил успешные выступления. Уже в 2015 году Энтони стал чемпионом мира, а авторитетный журнал The Ring назвал британца "самым вдохновляющим бойцом" того года.

В 33 за плечами - 43

В свои 33 года (довольно приемлемый для легковесов возраст, когда до пенсии еще далековато) у Кроллы за спиной уже 43 боя, что довольно много. У того же Ломаченко в 31 лишь 13 боев, а у боксеров, например, топ-10 легкого веса WBO около 30 боев.

Кролла является очень опытным бойцом, который отлично "прошерстил" всю Великобританию, а теперь ловит удачу уже на международной арене. Однажды, в 2008-м в расцвете сил, Энтони провел аж 7 боев, с марта по декабрь, проиграв только один.

Только трижды решился драться не в Англии

Кролла - типичный "домашний" боксер английского разлива, который "ковал" славу и завоевывал главные победы дома. Только 3 из 43 боев Энтони провел за границами Англии - в Германии, США и Ирландии.

Энтони Кролла

Сейчас же Кроллу ждет четвертый бой за рамками родины, а сам боксер заявлял, что мечтает провести бой в Нью-Йорке, на Madison Square Garden. Поэтому есть все основания ждать окончание карьеры Энтони как раз не в Англии.

Двойной украинский след - Котельник и Усик

Несмотря на усидчивость Кроллы в Англии и отсутствие боев с украинцами, все же в карьере Энтони есть свой немалый украинский след.

В 2013-м году он встречался с экс-чемпионом мира Гэвином Ризом - тем самым, у которого свой чемпионский пояс в первом полусреднем весе выиграл в 2008-м Андрей Котельник. Но более знаковым здесь был победный бой против Дауда Йордана, когда Энтони стал обязательным претендентом на пояс Ломаченко. Тот бой Кроллы проходил в ноябре 2018-го в Манчестере - правильно, в андеркарте боя Усик - Белью.

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