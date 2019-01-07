Усик из-за церкви обратился к украинцам: спортивные итоги 6 января

Абсолютный чемпион мира Александр Усик обратился к соотечественникам из-за религии, а экс-жена российского футболиста Аршавина рассказала дикую правду о спортсмене. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 6 января.

Кроме того, "Реал" опозорился в чемпионате Испании. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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