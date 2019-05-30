ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Усик – Джошуа: появились неожиданные данные о бое

2.6тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Александр Усик уже в конце нынешнего года может выйти в ринг против британца Энтони Джошуа.

Наш соотечественник, который в сентябре должен дебютировать в супертяжелой весовой категории, станет обязательным претендентом на поединок против AJ по линии Всемирной боксерского организации (WBO).

Усик – Джошуа: появились неожиданные данные о бое

Новости
"Является ложью": у Усика и Ломаченко сделали резкое заявление

По словам промоутера обоих боксеров Эдди Хирна, Джошуа после боя с Энди Руисом 1 июня вернется в ринг поздней осенью. При этом на поединок против суперчемпиона есть и другой претендент. "Хирн сказал, что он ожидает следующего боя Джошуа в ноябре. Против Усика или Пулева", – сообщил на своей странице в социальной сети Twitter журналист Los Angeles Times Ланс Пугмайр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик, получив травму бицепса, отменил свой поединок против Карлоса Такама, который был запланирован на 25 мая. Хирн назвал ориентировочные сроки возвращения украинца.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Усик - Джошуа" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик - Джошуа
Персоны
Александр УсикЭнтони ДжошуаЭдди Хирн
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-