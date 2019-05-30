Усик – Джошуа: появились неожиданные данные о бое

Украинский чемпион Александр Усик уже в конце нынешнего года может выйти в ринг против британца Энтони Джошуа.

Наш соотечественник, который в сентябре должен дебютировать в супертяжелой весовой категории, станет обязательным претендентом на поединок против AJ по линии Всемирной боксерского организации (WBO).

По словам промоутера обоих боксеров Эдди Хирна, Джошуа после боя с Энди Руисом 1 июня вернется в ринг поздней осенью. При этом на поединок против суперчемпиона есть и другой претендент. "Хирн сказал, что он ожидает следующего боя Джошуа в ноябре. Против Усика или Пулева", – сообщил на своей странице в социальной сети Twitter журналист Los Angeles Times Ланс Пугмайр.

Hearn says he’s expecting @anthonyfjoshua to fight again in November vs. Usyk or Pulev. — Lance Pugmire (@latimespugmire) 29 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик, получив травму бицепса, отменил свой поединок против Карлоса Такама, который был запланирован на 25 мая. Хирн назвал ориентировочные сроки возвращения украинца.

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