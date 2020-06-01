Усик – Чисора: промоутер назвал маловероятным проведение боя

Проведение поединка украинца Александра Усика против британца Дререка Чисора на сегодняшний день выглядит маловероятным.

Об этом заявил промоутер Дэвид Хэй, отметив, что проблема заключается в невозможности организовать шоу в присутствии зрителей.

Дэвид Хэй (крайний справа) Boxing Scene

"На данный момент даты нет. Чтобы организовать большое мероприятие с платой за просмотр на телевидении, вам нужны, чтобы это работало, зрители, нужен значительный доход для покрытия андеркартов. В общем, все расходы, которые несет большое шоу. Таким образом, должен быть способ как-то собрать зрителей. И на данный момент это не выглядит вероятным. Это очень расстраивает", – приводит слова Хэя Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дерек Чисора решил попробовать свои силы в смешанных единоборствах в ожидании боя с Усиком.

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