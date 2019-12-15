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15 декабря • обновлено в 18:14
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Без шансов: букмекеры назвали победителя боя Усик - Чисора

4.4т
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Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0-0, 13 KO) считается явным фаворитом поединка против британца Дерека Чисори (32-9-0, 23 КО).

Усик - Чисора

Усик - Чисора

Аналитики уже определили коэффициенты на каждого из соперников. Ставки на победу Усика предлагаются с котировкой 1,2. Показатели на успех Чисоры достигают уровня 4,33. А ничья оценивается коэффициентом 21,00.

Без шансов: букмекеры назвали победителя боя Усик - Чисора

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Напомним, что Дерека Чисору называют наиболее реальным претендентом на роль соперника Усика в следующем бою. В СМИ фигурировали две даты потенциального поединка украинца и британца – 8 февраля и 29 февраля 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик заявил, что в своем следующем поединке не собирается драться с победителем боя-реванша Руис – Джошуа.

27 октября Чисора досрочно победил Дэвида Прайса на вечере бокса в Лондоне.

13 октября Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Дерек Чисора
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