Усик – Чисора: названа официальная дата боя

Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, после чего принял решение перейти в супертяжелую категорию
В своем дебютном поединке в хэвивейте Усик победил Чазза Уизерспуна, который отказался продолжать бой после седьмого раунда
Наш соотечественник является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа
Промоутерская компания Matchroom Boxing объявила официальную дату поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.
На странице промоушена в Twitter сообщается, что бой между боксерами состоится в субботу, 31 октября. О месте проведения события будет объявлено позже.
Напомним, что изначально поединок между Усиком и Чисорой должен был состояться 23 мая на арене "O2" в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен. На счету украинца 17 побед, 13 из которых были одержаны нокаутом, а британец провел 41 бой, выиграв 32 (23 нокаутом) и проиграв 9 из них.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другой украинский боксер Василий Ломаченко узнал официальную дату поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.