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Усик – Чисора: названа официальная дата боя

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
2,0 т.

  • Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, после чего принял решение перейти в супертяжелую категорию

  • В своем дебютном поединке в хэвивейте Усик победил Чазза Уизерспуна, который отказался продолжать бой после седьмого раунда

  • Наш соотечественник является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа

Место проведения поединка между Усиком и Чисорой будет объявлено позже. Источник: Twitter Matchroom Boxing

Промоутерская компания Matchroom Boxing объявила официальную дату поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

На странице промоушена в Twitter сообщается, что бой между боксерами состоится в субботу, 31 октября. О месте проведения события будет объявлено позже.

Усик и Чисора подерутся 31 октября

Напомним, что изначально поединок между Усиком и Чисорой должен был состояться 23 мая на арене "O2" в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен. На счету украинца 17 побед, 13 из которых были одержаны нокаутом, а британец провел 41 бой, выиграв 32 (23 нокаутом) и проиграв 9 из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другой украинский боксер Василий Ломаченко узнал официальную дату поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Усик - ЧисораАлександр УсикДерек Чисора
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