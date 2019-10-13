Усик исторической победой дебютировал в супертяжах

Бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) добыл свою первую победу в супертяжелом дивизионе.

В главном поединке вечера бокса на Wintrust Arena (Чикаго, США), 32-летний уроженец Симферополя техническим нокаутом одолел местного 38-летнего бойца Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО). Американец отказался выходить на 8-й раунд.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию поединка Усик — Уизерспун.

Первые раунды прошли в традиционной разведке, где оба боксера не форсировали события, "пробуя" друг друга осторожными джебами. Бой шел в невысоком темпе и Усик проверил американца левым боковым.

Саша работал больше на технику, все чаще включая левую руку, и явно превосходил оппонента в скорости и маневренности.

Начиная с 4-й трехминутки Усик начал вкладываться в удары и смог прижать Уизерспуна в угол, выдав серию из четырех мощных "выстрелов" по корпусу и голове.

5-й раунд прошел при полном доминировании украинца. У него проходили двойки, он захватил центр ринга и заставлял представителя США постоянно отступать к канатам.

Экватор поединка едва не стал фатальным для Уизерспуна. Усик мощно и точно бомбардировал соперника сериями в голову. Чазз вообще ничего не мог выдать в ответ, прижимаясь в угол ринга и уйдя в глубокую защиту.

Ощущалось, что у представителя США сил все меньше и меньше. Усик в концовке 7-го раунда просто избивал темнокожего боксера и на 8-ю трехминутку Уизерспун выходить отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик должен был дебютировать в супертяжах 25 мая боем с Карлосом Такамом, но поединок был отменен из-за травмы украинца, которую тот получил менее чем за три недели до шоу.

После этого команда украинца договорилась о поединке с Тайроном Спонгом из Недерландов, но тот за 5 дней до встречи провалил допинг-тест.

Свой крайний бой Александр провел 10 ноября 2018 года в Манчестере. Тогда еще абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе победил нокаутом британца Тони Белью.

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