Уложим Ломаченко и получим его пояс WBC, – отец Лопеса

Отец Теофимо Лопеса, который является следующим соперником Василия Ломаченко, заявил, что в случае победы над украинцем его сын получит все пояса, которыми владеет наш боксер.

Отметим, что Ломаченко является "франчайзинговым" чемпионом WBC. В соответствии с правилами, это означает, что титул украинца невозможно отобрать даже в случае победы над ним.

"Я не хочу слышать слова о том, что мой сын получит три пояса. Он получит четыре пояса. Маурисио Сулейман (глава WBC – Ред.) пообещал, что мы получим пояс WBC, как только уложим Ломаченко. Мне неизвестно, будет это "франчайзинговый" титул или обычный, но мы его получим. Я сказал ему: "Маурисио, я не понимаю. Ломаченко проиграет бой за три-четыре раунда и все равно останется чемпионом? Это позорище!" Сулейман согласился со мной. Сейчас мы ведем переговоры и обсуждаем этот момент", – заявил отец Теофимо в интервью на YouTube-канале PepTalkUK.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный промоутер Боб Арум заявил, что Ломаченко и Лопес не смогут провести бой 19 сентября и назвал новую дату поединка.