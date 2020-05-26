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26 мая • обновлено в 17:21
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"Укусить за щеку": Холифилд сделал признание о скандальном бое с Тайсоном

2.4т
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Легендарный Эвандер Холифилд признался, что был очень близок к тому, чтобы укусить Майка Тайсона после того, как тот откусил ему часть уха во время реванша в 1997 году.

"Я помню, каким был злым в тот момент. Я понял, что собираюсь укусить его в ответ. Несмотря на это, я вспомнил слова отца моего тренера Тима Холлмарка, который предупредил нас, что Тайсон обязательно устроит какую-то провокацию, но и это меня не переубедило. Затем у меня в голове пронеслись слова бабушки: "Всегда ловят того, кто нарушает правила во второй раз". Это меня остановило, а затем Майк снова меня укусил, после чего бой был остановлен", – цитирует слова Холифилда издание The Sun.

Холифилд - Тайсон

Холифилд - Тайсон

Он считает, что его решение сдержаться в этой ситуации спасло бокс.

"Я правильно поступил. Я действительно думаю, что это спасло бокс, поскольку я собирался укусить его за щеку", – добавил боксер.

Отметим, что недавно и Тайсон, и Холифилд приняли решение вернуться в бокс. Сейчас им 53 и 57 лет, соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что предложил Майку подраться с Александром Емельяненко в России.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Майк Тайсон Эвандер Холифилд
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