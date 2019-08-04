Украинцев массово разводят с фейком про Усика

Украинцы в Facebook массово репостят "свежую" новость от 31 июля 2019 года о том, что знаменитый украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, но про это никто не написал.

"Этот скромный парень Симферополя по имени Сашка вчера в непростой борьбе выборол титул абсолютного чемпиона мира по боксу и кубок великого Мохаммеда Али. Но СМИ молчат!! Про это не написало ни одно издание, ни один с*аный блогер. Поддержим парня репостами", - говорится в одной из групп в соцсети.

На момент публикации новости этот пост собрал более 4 300 лайков и 11 000 перепостов, успешно и абсолютно задаром, рекламируя группу с Зеленским на обложке.

Практически все из более чем 400 комментариев, восхищаются победой и поздравляют с успехом, при этом никто не вспомнил, что бой состоялся больше года назад и о нем писали абсолютно все.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный фейк был разоблачен в прошлом году.

Менеджер проектов Александр Линник за пару минут сделал шуточную картинку о своей победе на "олимпиаде мемов" и, выставив ее в Facebook, получил свыше 15 тысяч репостов за пару дней.

Позже появилась инструкция по распознанию фейков в интернете.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!