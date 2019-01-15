Украинский чемпион Гвоздик может провести бой с россиянином

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Александр Гвоздик может встретиться с россиянином Артуром Бетербиевым.

Чеченский спортсмен собирается подписать контракт с промоутерской компанией украинца – Top Rank.

Ранее Бетербиев сотрудничал с DAZN, однако ему поступило предложение от другой промоутерской компании. В случае подписания нового соглашения поединки россиянина будет транслировать ESPN. Кроме того, Top Rank будет проще организовать бой двух спортсменов, которые с ними сотрудничают. Таким образом, россиянин и украинец могут встретиться друг с другом на ринге, сообщает BoxingScene.

Артур Бетербиев instagram.com/arturbeterbiev

Александр Гвоздик instagram.com/alex_gvozdyk

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира, нокаутировав в 11-м раунде Адониса Стивенсона. Бой проходил в ночь на 2 декабря в канадском Квебеке.

После боя соперник Гвоздика был срочно госпитализирован. Из-за кровоизлияния в мозг его ввели в состояние искусственной комы.

Почти через месяц после боя Стивенсон пришел в себя. Боксер уже начал садиться и говорить.

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