Украинский боксер защитил чемпионский пояс

Украинский боксёр Любомир Пинчук (7-1, 4 КО) провел первую в карьере защиту титула. 22-летний уроженец Львова победил 29-летнего американца Стивена Лайонса (4-3, 1 КО) и продолжил владеть чемпионским пояса Североамериканской федерации бокса в первом тяжелом весе.

На вечере бокса в Питсбурге, который прошел в ночь с субботы на воскресенье очередную победу добыл и другой украинец. 24-летний уроженец Стебника (Львовщина) Олег Довгун (7-0, 2 КО) во втором легчайшем весе в рейтинговом бою был сильнее Дарела Харриса (1-6-1, 1 КО) из Флориды.

Любомир Пинчук (второй слева)

Напомним, что Пинчук в августе этого года одолел американца Ламона Каперса (9-13-4, 1 КО) и стал обладателем вакантного пояса Североамериканской федерации бокса в первом тяжелом весе.