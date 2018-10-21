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Украинский боксер защитил чемпионский пояс

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Украинский боксёр Любомир Пинчук (7-1, 4 КО) провел первую в карьере защиту титула. 22-летний уроженец Львова победил 29-летнего американца Стивена Лайонса (4-3, 1 КО) и продолжил владеть чемпионским пояса Североамериканской федерации бокса в первом тяжелом весе.

На вечере бокса в Питсбурге, который прошел в ночь с субботы на воскресенье очередную победу добыл и другой украинец. 24-летний уроженец Стебника (Львовщина) Олег Довгун (7-0, 2 КО) во втором легчайшем весе в рейтинговом бою был сильнее Дарела Харриса (1-6-1, 1 КО) из Флориды.

Любомир Пинчук (второй слева)

Любомир Пинчук (второй слева)

Напомним, что Пинчук в августе этого года одолел американца Ламона Каперса (9-13-4, 1 КО) и стал обладателем вакантного пояса Североамериканской федерации бокса в первом тяжелом весе.

Персона
Любомир Пинчук
Место
США
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