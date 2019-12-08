Украинский боксер со скандалом проиграл бой, отправив соперника дважды в нокдаун

Знаменитый украинский боксер Макс Бурсак (35-6-2, 16 КО) проиграл в Канаде местному бойцу Давиду Лемье (41-4, 34 КО) раздельным решением судей.

Макс Бурсак (слева)

Встреча прошла в обоюдной рубке - оба боксера заняли центр ринга и не боялись идти в открытый размен ударами. Уже в первом раунде 35-летний киевлянин "уронил" оппонента в нокдаун.

В шестом раунде украинец был близок к победе и вновь отправил оппонента в нокдаун, однако в следующей трехминутке 30-летний Лемье смог переломить встречу. Бурсак пропустил обидный удар и сам оказался на канвасе в нокдауне.

По итогам 10-раундового боя судьи отдали победу своему боксеру 94:93, 93:94, 94:93.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября Макс победил грузина Бека Мухулишвили (5-9, 2 КО). Поединок ТРЦ "Терминал" в Броварах завершился техническим нокаутом в 5-м раунде. У представителя Грузии открылось сильное кровотечение из носа и рефери принял решение остановить встречу.

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