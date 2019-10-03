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3 октября • обновлено в 20:20
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Украинский боксер пушечными ударами сломал ребро мексиканцу - видео нокаута

1.8т Читать материал на украинском

Небитый украинский боксер Зоравор Петросян (5-0, 1 КО) добыл яркую победу над представителем Мексики Гуадалупе Акостой (13-4, 8 КО).

Бой в первом полусреднем весе на вечере профессионального бокса Sparta Boxing Promotions в Киеве завершился досрочно. После седьмого раунда угол Акосты решил отказаться от продолжения поединка.

Оказалось, что Петросян мощными ударами по корпусу сломал мексиканскому боксеру ребро.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою вечера бокса Sparta Boxing Promotions известный украинский средневес Андрей Великовский нокаутировал мексиканца Хосе Кастанеду. Поединок завершился в 7-м раунде,

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Место
Украина Киев
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