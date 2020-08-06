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Знаменитый украинский боксер получил чемпионский бой: названа дата

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
1,1 т.
Виктор Постол

Виктор Постол (справа). Instagram Виктора Постола

Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол 29 августа проведет бой против чемпиона мира по версиям WBC и WBO Хосе Рамиреса.

Поединок пройдет в Лас-Вегасе. На кону буду стоять пояса, которыми владеет 27-летний американец.

Бой Рамирес - Постол объявлен официально

Бой Рамирес - Постол объявлен официально Instagram Top Rank

В общей сложности на счету соперника нашего боксера 25 побед из 25 возможных, 17 из которых были добыты нокаутом. Украинец, потерпевший всего 2 поражения в 31 бое, во второй раз попытается вернуть себе титул WBC после неудачной попытки в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально поединок Постола против американца должен был состояться 1 февраля в Китае, но был отменен из-за эпидемии коронавируса.

Его перенесли на 9 мая в городе Фресно, штат Калифорния, США, но позже также отменили.

Крайний свой бой Постол провел 28 апреля 2019 года на вечере бокса в Лас-Вегасе (США). 35-летний уроженец Великой Дымерки разбил француза Мохамеда Мимуна (21-4, 2 КО). 10-раундовый бой завершился единогласным решением судей в пользу украинца 98:92, 97:93, 99:91.

Виктор ПостолХосе Рамирес
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