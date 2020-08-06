Знаменитый украинский боксер получил чемпионский бой: названа дата

Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол 29 августа проведет бой против чемпиона мира по версиям WBC и WBO Хосе Рамиреса.

Поединок пройдет в Лас-Вегасе. На кону буду стоять пояса, которыми владеет 27-летний американец.

Бой Рамирес - Постол объявлен официально Instagram Top Rank

В общей сложности на счету соперника нашего боксера 25 побед из 25 возможных, 17 из которых были добыты нокаутом. Украинец, потерпевший всего 2 поражения в 31 бое, во второй раз попытается вернуть себе титул WBC после неудачной попытки в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально поединок Постола против американца должен был состояться 1 февраля в Китае, но был отменен из-за эпидемии коронавируса.

Его перенесли на 9 мая в городе Фресно, штат Калифорния, США, но позже также отменили.

Крайний свой бой Постол провел 28 апреля 2019 года на вечере бокса в Лас-Вегасе (США). 35-летний уроженец Великой Дымерки разбил француза Мохамеда Мимуна (21-4, 2 КО). 10-раундовый бой завершился единогласным решением судей в пользу украинца 98:92, 97:93, 99:91.