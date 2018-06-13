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Украинский боксер кинул Ломаченко: спортивные итоги 12 июня

1.5тЧитать новость на украинском

Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал, почему проигнорировал бой Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом, а мадридский "Реал" объявил о назначении нового тренера. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 12 июня.

Кроме того, в Британии восхитились украинским чемпионом Василием Ломаченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Персоны
Василий ЛомаченкоЗинедин Зидан
Объект
Реал Мадрид
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