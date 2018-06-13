Украинский боксер кинул Ломаченко: спортивные итоги 12 июня

Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал, почему проигнорировал бой Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом, а мадридский "Реал" объявил о назначении нового тренера. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 12 июня.

Кроме того, в Британии восхитились украинским чемпионом Василием Ломаченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Из-за Украины: Гвоздик рассказал, как "кинул" Ломаченко

Официально: "Реал" получил нового тренера вместо Зидана

Мышление машины: в Британии восхитились Ломаченко

Было 19 месяцев: в семье олимпийского чемпиона из США случилось горе

"У нас война!" "Интер" попал в новый скандал из-за ЧМ-2018

Робби Уильямса "затравили" в Англии за прогиб перед Путиным на ЧМ-2018

Свитолина отказалась ехать в Москву на престижный турнир