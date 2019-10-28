Украинский боксер брутальным нокаутом выиграл чемпионский бой в США

Украинский боксер-нокаутер Сергей Богачук одержал 16-ю досрочную победу подряд на профессиональном ринге и завоевал свой первый в карьере чемпионский титул WBC Continental Americas.

Сергей Богачук добыл 16-ю подряд победу нокаутом GERMAN VILLASENOR

Поединок против американца Тайрона Брунсона в рамках первого среднего веса состоялся в Голливуде (США) и завершился нокаутом в четвертом раунде. Еще в третьем раунде Богачук ударом в челюсть отправил соперника на канвас, тот сумел встать и продолжить поединок.

В следующей трехминутке Богачук вновь отправил оппонента в нокдаун, а затем мощным апперкотом заставил рефери остановить встречу.

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Таким образом, 24-летний Богачук продолжил свою нокаутирующую серию в профессиональном боксе. В его пассиве нет ни одного поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимого русского боксера после жуткого нокаута унесли на носилках.

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