Украинский боксер брутально нокаутировал соперника - опубликовано видео

Украинский боксер Валерий Абраменко добыл яркую победу на турнире по муай-тай (тайский бокс) MX MUAY XTREME, который прошел в Тайланде.

Наш соотечественник добыл досрочную победу над местным бойцом. Уже в дебюте встречи Валерий апперкотом отправил оппонента в нокдаун. Таец смог подняться, однако в следующее мгновение ему в голову прилетело несколько боковых, которые надолго лишили азиатского спортсмена возможности двигаться.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Андрей Мезенцев стал чемпионом мира по муай-тай. Он одержал победу в 5-раундовом противостоянии с ирландцем Райаном Шиеном.

Ранее 17-летний украинец Владислав Еременко стал чемпионом мира по муай-тай на соревнованиях, которые проходили в Бангкоке.

Он одержал победу в 5-раундовом противостоянии с ирландцем Райаном Шиеном.

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