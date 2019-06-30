Украина выиграла боксерский турнир на Европейских играх

Мужская сборная Украины по боксу выиграла II Европейские игры, которые с 21 по 30 июня проходили в Минске.

Виктор Выхрист (второй слева) и Александр Хижняк (второй справа)

Наши соотечественники, завоевав два "золота", "серебро" и "бронзу", заняли первое общекомандное место.

Награды высшей пробы в супертяжелом весе (свыше 91 кг) добыли Виктор Выхрист и в среднем весе (до 75 кг) Александр Хижняк.

Серебряную медаль в легчайшем весе (до 56 кг) при странном судействе завоевал Николай Буценко. "Бронзу" в копилку нашей команды добавил представитель полусреднего веса (до 69 кг) Евгений Барабанов.

Второе общекомандное место у Армении (2 "золота" и 2 "бронзы"), третью строчку заняла Великобритания (по одному "золоту" и "серебру" и 4 "бронзы").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее успех нашего боксера вызвал настоящую истерику в Российской Федерации.

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