Украина бойкотирует ЧМ по боксу в России

Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу 2019 года, который пройдет в российском Екатеринбурге.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал пресс-атташе ФБУ Александр Подаваленко. В то же время, он добавил, что если будут спортсмены, которые захотят поехать на данное соревнование за свой счет, то они вправе это сделать.

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"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, – точно принимать участие в России не будут", – отметил Подаваленко.

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