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Украина бойкотирует ЧМ по боксу в России

2.2т Читать материал на украинском

Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу 2019 года, который пройдет в российском Екатеринбурге.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал пресс-атташе ФБУ Александр Подаваленко. В то же время, он добавил, что если будут спортсмены, которые захотят поехать на данное соревнование за свой счет, то они вправе это сделать.

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"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, – точно принимать участие в России не будут", – отметил Подаваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна сумма рекордного гонорара Александра Усика на профессиональном ринге.

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Тема
чемпионат мира по боксу
Место
Россия Екатеринбург
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Комментарии на сайте не модерированы
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Правильно сделали...а тем кому нечем семью покормить пусть едут за свой счет...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Наказали своих же спортсменов. Кому от этого лучше стало?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Пацанов жалко! Готовились, наверное!
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