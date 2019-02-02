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''Удар по яйцам'': промоутера Усика загнали в тупик

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Промоутер Энтони Джошуа и Александра Усика Эдди Хирн признался, что разочарован отменой шоу с участием британского чемпиона на стадионе "Уэмбли" 13 апреля.

По словам руководителя компании Matchroom Boxing, никто из соперников не захотел биться с его подопечным, из-за чего Джошуа, вероятнее всего, дебютирует в США. "Это не повлияет на нас в финансовом плане, это просто как небольшой удар по яйцам, потому что я очень хотел это сделать. Мы уже провели три боя на "Уэмбли", и они были зрелищными. Если мы не сможем заполучить необходимый бой, мы не будем там ничего делать, а, очевидно, поедем в Америку и начнем штурм рынка Америки для того, чтобы расширить бренд Энтони Джошуа", – цитирует Хирна vringe.com.

Эдди Хирн

Эдди Хирн

Matchroom Boxing

Новости
"Нафига его слушаете?" Уайлдер жестко унизил промоутера Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, вероятным соперником Энтони Джошуа в ближайшем поединке станет американский боксер Джаррел Миллер.

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Персоны
Эдди ХирнЭнтони ДжошуаАлександр Усик
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