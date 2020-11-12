Уайт обвинил Поветкина во лжи из-за коронавируса

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт не поверил в то, что россиянин Александр Поветкин заболел коронавирусом.

В интервью SkySports англичанин рассказал, что, по его мнению, боксер из РФ сильно пострадал в первом их поединке. Именно поэтому он взял большую паузу для восстановления.

"Лично я не думаю, что у него был коронавирус. Я думаю, что ему нужно было время для подготовки, поскольку он получил серьезные повреждения после первого нашего боя. После него он взял большую паузу, а я, несмотря на нокаут, сразу вернулся к тренировкам", – высказал свое мнение Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поветкин одержал эффектную победу над британцем, нокаутировав его в пятом раунде. Изначально их реванш был назначен на 21 ноября, однако из-за коронавируса у россиянина бой был перенесен на 30 января. Позже стало известно о том, что проигравший Александру Усику Дерек Чисора заменит Поветкина в поединке против Уайта.