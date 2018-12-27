''То д*рьмо'': Уайлдер высказался о ситуации с нокаутированным Гвоздиком боксером

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поддержал канадского боксера Адониса Стивенсона, борющегося за жизнь в госпитале после нокаута от Александра Гвоздика.

Деонтей Уайлдер

"Это как раз то дерьмо, о котором я вам говорю. Бокс – это не игрушки, это реальная жизнь. Мы выставляем на кон самих себя. Люди все время называют боксеров мешками, так идите и вытащите свою мешковатую задницу на ринг. Посмотрим, чем все кончится. Посмотрим, кто будет стоять и смеяться, когда дым рассеется", – приводит слова Уайлдера The Boxing Voice.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря Симоне Год, подруга Стивенсона, официально заявила о том, что боксер пошел на поправку.

Напомним, что 1 декабря в Квебеке (Канада) Стивенсон проиграл брутальным нокаутом в 11-м раунде украинцу Александру Гвоздику (16-0, 13 КО).

После боя экс-чемпион почувствовал недомогание, доктор порекомендовал отправить боксера в госпиталь на полное обследование. В карете скорой помощи Стивенсон потерял сознание, а в больнице впал в кому.