Уайлдер – Ортис 2: по какому каналу смотреть бой в Украине

В ночь с 23 на 24 ноября в США состоится один из главных боксерских боев осени. Чемпион мира по версии WBC среди супертяжей Деонтей Уайлдер проведет реванш против кубинца Луиса Ортиса.

Деонтей Уайлдер - Луис Ортис latimes.com

Поединок в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Для Уайлдера этот бой станет 10 защитой титула WBC в карьере. Боксеры уже встречались на ринге в марте прошлого года. Тот поединок завершился победой американца в 10 раунде.

После этого боя Уайлдер защитил свой чемпионский титул в ничейном поединке с Тайсоном Фьюри, а также нокаутировал Доминика Бризила. Ортис, в свою очередь, одержал победы над Разваном Кожану, Трэвисом Коуффманом и Кристианом Хаммером.

Поединок пройдет в Лас-Вегасе на легендарной арене MGM Grand.

Прямая трансляция боя в Украине стартует на телеканале XSPORT 24 ноября, в 6:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американец Деонтей Уайлдер рассказал, что не испытывает волнения перед предстоящим реваншем с Луисом Ортисом.

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