Главная Новости
21 февраля • обновлено в 22:25
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Во сколько бой Уайлдер – Фьюри 2: точное время начала

4.7т
Читать материал на украинском

Американский чемпион Деонтей Уайлдер проведет защиту пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Его соперником в матче-реванше станет Тайсон Фьюри.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО УАЙЛДЕР – ФЬЮРИ 2

Поединок пройдет в американском Лас-Вегасе в субботу, 22 февраля, на арене MGM Grand. Выход бойцов на ринг запланирован на 6:00 по киевскому времени воскресенья, 23 февраля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри 2.

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

ГДЕ СМОТРЕТЬ УАЙЛДЕР – ФЬЮРИ 2

  • В Украине увидеть один из самых ожидаемых боев года можно будет благодаря сервису MEGOGO.

  • На российском телевидение трансляцию из Лас-Вегаса организовывает телеканал РЕН ТВ.

  • В Казахстане зрители смогут следить за противостоянием благодаря спутниковому вещателю Khabar TV.

Напомним, первый бой американца и британца состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри получили необычный запрет перед матчем-реваншем, а кроме того едва не подрались на финальной пресс-конференции.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "реванш Уайлдер – Фьюри" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Юта Джаз
VS
Сан-Антонио Сперс
Победа Юты с форой в -7,5 очка
1.98 Сделать ставку
Оклахома Сити Тандер
VS
Денвер Наггетс
Победа Денвера с форой в +1,5 очка
1.90 Сделать ставку
Миннесота Тимбервулвз
VS
Бостон Селтикс
Победа Бостона с форой в -7,5 очка
1.98 Сделать ставку
Торонто Рэпторз
VS
Финикс Санс
Победа Торонто с форой в -7,5 очка
1.90 Сделать ставку
Нью-Йорк Никс
VS
Индиана Пэйсерс
Победа Индианы с форой в -6,5 очка
1.94 Сделать ставку
Орландо Мэджик
VS
Даллас Маверикс
Победа Далласа с форой в -4,5 очка
1.95 Сделать ставку
Вашингтон Уизардз
VS
Кливленд Кавальерс
Победа Кливленда с форой в +5,5 очка
1.85 Сделать ставку
Стив Джонсон
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -3,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Егор Герасимов
VS
Феликс Оже-Альяссим
Победа Егора Герасимова с форой в +2,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Даниил Медведев
VS
Жиль Симон
Победа Даниила Медведева со счетом 2:0
1.66 Сделать ставку