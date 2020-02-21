Во сколько бой Уайлдер – Фьюри 2: точное время начала

Американский чемпион Деонтей Уайлдер проведет защиту пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Его соперником в матче-реванше станет Тайсон Фьюри.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО УАЙЛДЕР – ФЬЮРИ 2

Поединок пройдет в американском Лас-Вегасе в субботу, 22 февраля, на арене MGM Grand. Выход бойцов на ринг запланирован на 6:00 по киевскому времени воскресенья, 23 февраля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри 2.

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

ГДЕ СМОТРЕТЬ УАЙЛДЕР – ФЬЮРИ 2

В Украине увидеть один из самых ожидаемых боев года можно будет благодаря сервису MEGOGO.

На российском телевидение трансляцию из Лас-Вегаса организовывает телеканал РЕН ТВ.

В Казахстане зрители смогут следить за противостоянием благодаря спутниковому вещателю Khabar TV.

Напомним, первый бой американца и британца состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри получили необычный запрет перед матчем-реваншем, а кроме того едва не подрались на финальной пресс-конференции.

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