Уайлдер - Фьюри 3: названа новая дата супербоя

Авторитетный журналист из издания The Athletic Майк Коппинджер заявил, что третий поединок между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоится 3 октября.

"Надежные источники The Athletic сообщают, что Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри должны подраться 3 октября в Лас-Вегасе. Бой можно будет посмотреть по принципу pay-per-view на каналах ESPN и Fox. И да, он не будет перенесен из-за пандемии коронавируса", – написал Коппинджер у себя в Twitter.

Breaking: Sources tell The Athletic that Tyson Fury and Deontay Wilder are slated to meet again Oct. 3 in Las Vegas in an ESPN/FOX PPV. Details inside on the heavyweight championship trilogy bout (and no, this fight isn’t “moving” because of the pandemic)https://t.co/wZqkQYUGgE