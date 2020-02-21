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21 февраля • обновлено в 16:20
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Уайлдер – Фьюри 2: стало известно, сколько заработают боксеры

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Спортивная комиссия штата Невада объявила официальные гонорары Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри за матч-реванш. Оба боксера заработают по 5 миллионов долларов.

Как сообщает агентство ESPN, также каждый из них гарантированно получит не менее 25 миллионов в рамках дополнительных выплат плюс процент от проданных трансляций поединка в формате pay-per-view. Кроме того, появилась информация о гонорарах боксеров, которые проведут бои в андеркарде. Наибольшую сумму, которая составит 300 тысяч долларов, получит мексиканец Эмануэль Наваррете за чемпионский бой во втором легчайшем весе по версии WBO против Джео Сантисимы.

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

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Напомним, что реванш между американским и британским боксерами состоится 22 февраля в Лас-Вегасе на арене "MGM Grand".

Как сообщал OBOZREVATEL, Спортивная комиссия штата Невада объявила о необычном запрете Деонтею Уайлдеру и Тайсону Фьюри перед боем.

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Читайте все новости по теме "реванш Уайлдер – Фьюри" на OBOZREVATEL.

Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
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Жиль Симон
Победа Даниила Медведева со счетом 2:0
1.66 Сделать ставку
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Фьюри
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