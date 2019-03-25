Уайлдер – Бризил: назван фаворит чемпионского боя-подставы для Усика

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считается явным фаворитом поединка против своего соотечественника Доминика Бризила.

Поединок пройдет в американском Бруклине 18 мая, а букмекеры уже начали принимать ставки на его исход.

Деонтей Уайлдер и Доминик Бризил

Победа чемпиона оценивается котировкой 1,15. Поставить на успех претендента можно с коэффициентом 4,60. А показатели на ничейных исход достигают уровня 25,00. При этом аналитики не сомневаются, что поединок не пройдет дистанцию в 12 раундов. Ставки на досрочную победу Уайлдера принимаются с котировкой 1,57, а наиболее вероятным последним раундом в бою называют трехминутку с пятой по восьмую включительно (коэффициент – 11,00).

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Уайлдер – Бризил может стать причиной переноса дебютного боя в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

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