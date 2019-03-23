У Усика объяснили, почему "продинамили" Поветкина

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк заявил, что его подопечный не будет биться в ближайшем поединке против россиянина Александра Поветкина. Команда нашего спортсмена договорилась о бое с Карлосом Такамом.

"Мы долго вели переговоры с командой Поветкина. Вполне серьезно рассматривали его в качестве соперника, но в результате согласовали Такама. Просто выбор пал на камерунца. Хотя бой с Поветкиным тоже стал бы отличным событием", — рассказал промоутер Усика в интервью Sportbox.

Александр Поветкин и Александр Усик Boxing Scene

При этом Красюк не исключил, что в будущем поединок Усика и Поветкина все же состоится.

"Почему нет? Два олимпийских чемпиона, два супертяжа…" - поразмышлял о поединке Красюк.

Напомним, что ранее Поветкин дал свое согласие на поединок против Усика.

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок нашего боксера может быть перенесен. Изначально планировалось провести бой 18 мая, однако на эту дату уже назначено противостояние чемпионат WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

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