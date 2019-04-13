У Ломаченко в бою случился конфуз - опубликовано видео

Чемпион мира чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) во время боя с Энтони Кроллой (34-7-3, 13 КО) начал досрочно праздновать победу.

В концовке третьего раунда украинец попал левым прямым и начал просто издеваться над британцем, избивая его в углу ринга. Рефери остановил бой, начав отсчитывать нокдаун.

В этот момент Василий решил, что судья принял решение о досрочном завершении поединка и бросился на канаты праздновать победу. Увидев, что Кролла возвращается, украинский боксер возмущенно хотел подойти к британцу, но его сдержала охрана.

В итоге бой завершился минутой позже. На 60-й секунде 4-го раунда Ломаченко отправил претендента в убийственный нокаут.

Lomachenko scores the knockdown and thinks it was ruled a TKO. What do you think? #LomaCrolla pic.twitter.com/GVwAlYSLgs — Top Rank Boxing (@trboxing) 13 апреля 2019 г.

Новости Опубликована впечатляющая статистика Ломаченко в бою с Кроллой

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Спустя некоторое время появилась информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись боя.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко. Позже баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк восхитился Васей, назвав его величайшим в истории.

Сам Ломаченко, комментируя бой с Кроллой, рассказал о "самой большой ошибке".

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