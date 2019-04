У Ломаченко в бою случился конфуз - опубликовано видео

Чемпион мира чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) во время боя с Энтони Кроллой (34-7-3, 13 КО) начал досрочно праздновать победу.

В концовке третьего раунда украинец попал левым прямым и начал просто издеваться над британцем, избивая его в углу ринга. Рефери остановил бой, начав отсчитывать нокдаун.

В этот момент Василий решил, что судья принял решение о досрочном завершении поединка и бросился на канаты праздновать победу. Увидев, что Кролла возвращается, украинский боксер возмущенно хотел подойти к британцу, но его сдержала охрана.

В итоге бой завершился минутой позже. На 60-й секунде 4-го раунда Ломаченко отправил претендента в убийственный нокаут.

Lomachenko scores the knockdown and thinks it was ruled a TKO. What do you think? #LomaCrolla pic.twitter.com/GVwAlYSLgs