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"Цирковые клоуны": Мейвезер унизил команду МакГрегора

1.3т Читать материал на украинском

Непобежденный американский чемпион, боксер Флойд Мейвезер жестоко унизил команду скандального ирландского бойца Конора МакГрегора за желание последнего провести с ним второй поединок по правилам бокса.

"Рассматриваю ли я второй бой с Макгрегором? Парень, эти ребята просто цирковые клоуны. Им не по зубам Money May. Они всегда будут делать то, что нужно мне. В конечном счете я продолжаю смеяться над ними, наслаждаться жизнью и ходить в банк за наличкой", – признался Мейвезер в интервью TMZ.

Мейвезер–МакГрегор

Мейвезер–МакГрегор

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Отметим, что первый бой Флойда против Конор закончился досрочной победой американского боксера. Этот поединок стал вторым в истории по числу продаж PPV (платных просмотров).

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор промоутерской компании легендарного Флойда Мейвезера Леонард Эллерби негативно отозвался о Василии Ломаченко.

Наш соотечественник ранее высмеял подопечного Мейвезера Джервонту Дэвиса, который не хочет выходить в ринг против украинца

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Тема
Мейвезер - МакГрегор
Персоны
Флойд Мейвезер Конор МакГрегор Василий Ломаченко
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