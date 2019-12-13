Три нокдауна и нокаут: в сети показали симуляцию боя Усик – Джошуа

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой британского чемпиона Энтони Джошуа с украинцем Александром Усиком.

Организация обязала AJ провести защиту своих поясов в поединке против нашего соотечественника в течение 180 дней. Это решение заинтриговало фанатов, которые с нетерпением ожидают именно встречи этих двух боксеров.

В сети даже появилось видео боя-симуляции, которое предложили авторы YouTube-канала Boxing Fight Simulations. Они решили заглянуть в будущее и с помощью компьютерной игры узнать, чем закончится противостояние Усика и Джошуа.

Поединок, как и ожидают все, получился очень зрелищным. В третьем раунде Джошуа отправил Усика в нокдаун мощным апперкотом, а в четвертой трехминутке уже сам оказался на канвасе, пропустив навстречу левый прямой. Бой завершился в шестом раунде после того, как британец пробил по печени Усику, а затем попал еще и в голову. Украинец подняться не смог и бой был остановлен.

Отметим, что вероятнее всего, Александр Усик сначала подерется с Дереком Чисорой, а затем сразиться с победителем боя Джошуа – Пулев.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум резко высказался о бое-реванше между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.

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