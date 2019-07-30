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Третий после Кличко: стали известны доходы Ломаченко за карьеру

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Стало известно, сколько заработал за свою карьеру украинский чемпион мира по боксу по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко.

Почти за шесть лет выступлений в качестве профессионального боксера украинский чемпион заработал уже 15 миллионов долларов, как сообщает портал Mixsport.pro.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Первые бои на профи-ринге приносили двукратному олимпийскому чемпиону в среднем по миллиону долларов, но после подписания контракта промоутерской компании Top Rank с платформой ESPN+ гонорар боксера вырос до 2-3 миллионов за поединок.

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По заработкам за всю карьеру Ломаченко в настоящий момент занимает третье место среди украинских боксеров вслед за братьями Кличко. При этом стоит отметить, что Василию остается только половина гонорара после выплаты налогов и комиссий, а еще часть денег уходит отцу и тренеру Анатолию Ломаченко. Таким образом, "чистыми" чемпион заработал менее четырех миллионов, сообщает источник.

Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа в Лондоне, где встретится с британцем Люком Кэмпбеллом. На кону будут стоять титулы WBC, WBA и WBO.

Как сообщал OBOZREVATEL, за этот поединок Василий получит рекордный гонорар в карьере - четыре миллиона долларов.

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Василий Ломаченко
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