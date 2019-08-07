Тренировал Валуева: в ДТП погиб знаменитый российский наставник

Известный российский тренер по боксу Валерий Дербин, с которым работал бывший чемпион мира Николай Валуев, погиб в возрасте 64 лет за рулем автомобиля в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на страницу сына погибшего Евгения Дербина в сети "ВКонтакте".

Как стало известно, мужчина плохо себя почувствовал за рулем машины, в результате чего врезался в другие автомобили на стоянке. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, обнаружили, что у Дербина остановилось сердце. Признаков насильственной смерти не выявлено.

Валерий Дербин и Николай Валуев Instagram, Николай Валуев

Свои соболезнования выразил Валуев, который сотрудничал с погибшим тренером и даже ставил его в пример своему сыну. "Прекрасный спортсмен, его работа в СССР была признана лучшей работой. Специалист от бога, воспитавший огромное количество спортсменов", - заявил Валуев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николай Валуев отметился неожиданным высказыванием об Александре Усике.

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