Тренер Фьюри рассказал, как Джошуа победить Руиса в реванше

Тренер Питер Фьюри уверен, что Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) необходимо по полной использовать свое антропометрическое превосходство, чтобы победить Энди Руиса-младшего (33-1, 22 КО).

"В реванше Джошуа должен использовать свои преимущества. Во-первых, выпрямиться и боксировать, пользуясь превосходством в росте. И не двигаться постоянно по кругу в одну сторону, а менять направление движения. И постоянно работать джебом. Вот и всё, что ему нужно. Руис начнёт уставать и будет всё более беспечным в своих действиях", - цитирует Питера vringe.com.

Фьюри назвал главный минус у Руиса, который может принести победу британцу.

"Джошуа может добыть досрочную победу в поздних раундах или легко выиграть по очкам, потому что Руис хоть и обладает быстрейшими руками в мире, вам при этом не найти более медленных ног, чем у него. Энтони нужно держать его на длинном джебе, вязать при необходимости, и победа никуда не денется. Точно так, как он дрался с Паркером. Если он сделает это, если повторит, то выиграет", — уверен Питер.

Напомним, что 2 июня 29-летний Энди Руис-младший сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, став новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. 5 июня команда Джошуа активировала опцию о матче-реванше с мексиканцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно было официально объявлено, что реванш Руис - Джошуа пройдет в Саудовской Аравии, хотя в качестве вариантов рассматривались также США, Мексика и Великобритания.

Также был назван фантастический гонорар Руиса за реванш с Джошуа.

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