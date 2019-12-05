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5 декабря • обновлено в 18:00
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"Точка": Кличко вспомнил спарринги с Усиком

1.3т
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Легендарный экс-чемпион мира Владимир Кличко высоко оценил способности своего соотечественника Александра Усика.

Кличко-младший вспомнил о своих спаррингах с бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

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Владимир Кличко и Александр Усик

Владимир Кличко и Александр Усик

instagram.com/usykaa

"Он чрезвычайно техничный, с хорошим видением в ринге и вообще талантливый боксер. Точка", – цитирует Владимира Business Insider.

Кроме того, бывший боксер высказался и об американском чемпионе Деонтее Уайлдере, которого назвал неприродным супертяжем. "Он абсолютно невероятен, но слишком легкий для дивизиона. Он превосходный, мощный, с быстрыми руками, но ему не хватает веса", – отметил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко дал однозначный прогноз на матч-реванш между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом, который состоится уже 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Александр Усик Владимир Кличко Деонтей Уайлдер
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