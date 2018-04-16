"То есть, то нет": Кличко красиво поставил на место Тайсона Фьюри

Британский супертяж Тайсон Фьюри, который в ноябре 2015 года нанес поражение Владимиру Кличко, не сможет вернуться на вершину мирового бокса. Такое мнение выразил сам украинский экс-чемпион мира.

"История бокса помнит много боксеров, похожих на Фьюри. Такие не остаются надолго. Им катастрофически не хватает дисциплины. Хочу пожелать Фьюри всего хорошего, но ему тоже не хватает дисциплины, а она куда важнее мотивации. Я не Нострадамус, но думаю, что Фьюри будет очень тяжело вернуться на вершину бокса. Фьюри то есть, то его нет", – сказал Кличко в интервью изданию The Times.

Как сообщал "Обозреватель", Владимир Кличко объяснил, почему принял решение отказаться от матча-реванша с Энтони Джошуа.